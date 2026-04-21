セプテーニ・ホールディングス [東証Ｓ] が4月21日大引け後(15:30)に配当修正を発表。従来無配としていた26年12月期の上期配当を9円(前年同期は無配)実施するとし、下期配当は従来計画の18円→9円に修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつとして認識しております。株主還元方針においては、各事業年度の連結業績や財