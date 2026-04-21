セプテーニ・ホールディングス <4293> [東証Ｓ] が4月21日大引け後(15:30)に配当修正を発表。従来無配としていた26年12月期の上期配当を9円(前年同期は無配)実施するとし、下期配当は従来計画の18円→9円に修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつとして認識しております。株主還元方針においては、各事業年度の連結業績や財務基盤、今後のグループ事業戦略等を考慮しつつ、高成長実現のための事業基盤の強化や成長投資を適正かつ積極的に推進しながら、株主還元についても業績の拡大に応じた適切な利益配分を基本に、継続的に充実を図ることで、持続的な企業価値向上の実現を目指してまいりたいと考えております。 当社はこれまで年１回の期末配当による利益還元を実施してまいりましたが、今般、株主の皆さまへの利益還元の機会を充実させ、当社株式の投資魅力をより一層高めることを目的として、2026年12月期から、期中に実施する剰余金配当、期末配当の年２回の剰余金の配当を行う方針を決定いたしました。この方針により、配当を分散させることで、株主の皆様にはより早いタイミングで当社の成長の成果を享受いただくとともに、当社株式を中長期にわたって安定的に保有いただける環境を整えてまいります。 なお、当社は取締役会決議により、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。 今回、2026年12月期の期中における剰余金配当の実施とともに、配当予想を下記のとおり修正いたします。年間配当総額の決定に関する考え方に変更はございませんが、機動的かつ継続的な利益還元を通じて、株主の皆様のご期待に応えていく所存です。 上記の剰余金配当方針に伴い、期中に実施する剰余金配当を前回予想から９円増配して１株当たり９円に修正いたします。 なお、１株当たり年間配当金（期中に実施する剰余金配当および期末配当の合計）については、期初予想の18円から変更はございません。 今後とも、当社グループのさらなる進化と持続的な企業価値向上にご期待いただき、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。