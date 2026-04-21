ダイアナ元妃の婚約指輪をめぐる物議を醸した背景が改めて明らかになった。現在では世界で最も有名なジュエリーのひとつとされるこの指輪は、当時の王室の慣例から大きく外れた存在だったと、米ピープル誌が伝えている。 【写真】異例尽くしだった婚約指輪を輝かせるダイアナ妃 1981年、当時20歳だったダイアナ元妃は、現在のチャールズ国王（当時は皇太子）との婚約に際し、王室御用達宝飾店ガラー