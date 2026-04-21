元KAT―TUNの上田竜也（42）が21日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）に出演。後輩について語った。トークは年齢の話題に。今年43歳を迎える上田に、MCの「東京ホテイソン」たけるから「考え方とか変わってないですか？」と質問された。「昔は全くなかったけど」と前置きして「後輩たちと一緒にいるようになった」と告白。「ジュニアだったら『KEY TO LIT』の中村嶺亜