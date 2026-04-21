２０２１年に解散したお笑いコンビ「ザブングル」の松尾陽介さんの結婚式の様子が披露された。参列したカラテカ・入江慎也氏が２１日までに自身のインスタグラムを更新し「元ザブングルまっつんの結婚披露宴に行かせていただきました」という。「まっつんは沖縄に移住しました。そして今の奥さんと出逢い結婚しました。沖縄での披露宴。全国からたくさんの方が来られていました」と移住先の沖縄で開かれたという。「本当に素