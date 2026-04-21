２０２１年に解散したお笑いコンビ「ザブングル」の松尾陽介さんの結婚式の様子が披露された。

参列したカラテカ・入江慎也氏が２１日までに自身のインスタグラムを更新し「元ザブングルまっつんの結婚披露宴に行かせていただきました」という。「まっつんは沖縄に移住しました。そして今の奥さんと出逢い結婚しました。沖縄での披露宴。全国からたくさんの方が来られていました」と移住先の沖縄で開かれたという。

「本当に素敵な結婚式でした。元相方の加藤君も駆けつけてました。僕が二人には本当に沢山迷惑をかけてしまいました。それなのにずっと仲良くしてくれて、僕の仲間でいてくれた二人。本当に有難いしかないです。沢山助けられました。一回も僕を責めなかった二人です。。。まっつんが幸せでめちゃくちゃ嬉（うれ）しかった」と感謝の気持ちをつづる。「最高の披露宴でした。本当におめでとう。そして沢山ありがとう。愛が沢山ありました。加藤君最初からずっと泣いてました笑」と、目が真っ赤の加藤歩と松尾さんの２ショットもアップ。松尾さんの妻も顔出しして撮影した集合ショットも見せた。

「ザブングル」は２１年３月で解散し、松尾さんは芸能界を引退し、加藤はピンで活動している。