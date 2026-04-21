首相官邸で開かれた自衛隊部隊表彰式＝21日午前高市早苗首相は21日、官邸で開いた自衛隊部隊表彰式で隊員を激励した。「これまでの活動で上げた成果に胸を張り、高い規律を持って任務にまい進することを期待している」と述べた。隊員に対し「自衛隊を支えているのは人だ。一つ一つの任務の積み上げがなければ、日本国の独立、国民の平和な暮らしは成り立たない」と強調。南西地域の警戒監視に当たる航空部隊、通信情報業務を担