シンガーソングライターの福山雅治が、前作「AKIRA」から5年9ヶ月ぶりとなる通算13枚目のオリジナルアルバムを9月9日にリリースすることが決定した。【写真】福山雅治が42年前「皿洗いのアルバイトで貯めた10万円で買った」ギター収録楽曲は、幅広い世代でヒットを記録した「想望」(映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』主題歌)、B'zの稲葉浩志をゲストに迎え大きな話題を呼んだ「木星 feat. 稲葉浩志」(『映画ラス