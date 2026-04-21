アメリカとイランの停戦期限が目前に迫る中、和平に向けた再協議が21日から始まる見通しだとアメリカメディアが報じました。【映像】アメリカ代表団を率いるバンス副大統領ブルームバーグ通信は20日、トランプ大統領への電話インタビューの内容としてアメリカ代表団を率いるバンス副大統領が20日にも仲介国のパキスタンに向けて出発し、21日からイランとの協議を始める予定だと報じました。トランプ大統領はまた、停戦期限は