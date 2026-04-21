きょう21日放送の中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜19:00〜)では、神奈川県横浜市の居酒屋「たざわこ」の最新映像が放送される。これまで番組でもたびたび紹介されてきた店だが、店主が新たに営むラーメン店に密着した放送直後から客が殺到する様子や、その裏で起きた思わぬ出来事が明かされる。 「たざわこ」の店主「たざわこ」の店主は、かつて赤字を補填するためにUbe