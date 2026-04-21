錦織圭という奇跡【第23回】伊藤竜馬の視点（１）◆01松岡修造の視点＞＞◆02細木秀樹の視点＞＞◆03奈良くるみの視点＞＞◆04石光孝次の視点＞＞◆05玉川裕康の視点＞＞◆06デイビッド・ロウ＆マット・ロバーツの視点＞＞◆07土居美咲の視点＞＞「なんや、この子!?」初めて錦織圭の試合を見た時の驚きを、伊藤竜馬さんは、今も鮮明に覚えている。それは、伊藤さんが小学6年生、錦織が5年生だった暑い夏の日。