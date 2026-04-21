皇室典範の改正を目指す集会が開かれ、自民党の麻生副総裁は「必ず今の国会で成し遂げなければならない」と訴えました。自民・麻生副総裁：皇室典範の改正は必ず今国会で成し遂げなければならない。皇族数確保のための方策としては、まずは皇統に属する男系男子を養子として皇族とするということです。麻生氏は、皇室典範の改正により養子縁組を可能とすることで「新たな皇族数確保の道が開かれる」と述べました。一方、女性皇族が