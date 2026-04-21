現場を知らない二代目がトップに座ると、下で働く社員の不満やストレスは増える一方であろう。投稿を寄せたエンジニアの50代男性は外食産業で働いている。社長は「二代目で店舗経験はアルバイト程度しか経験しておらず、裕福な家庭環境下の中で育ち、お金は大変持っている」という世間知らず。本社の経理や人事、システム関連部門を単なるコストセンターと見なす傾向は業界全体にあるが、この社長は特に顕著なようだ。“バックオフ