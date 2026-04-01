27代目名人の座をかけたプレミアムG1マスターズチャンピオンが、宮島を舞台にきょうから6日間開催される。今月1日現在で45歳以上の経験豊富な52人によって繰り広げられる白熱のバトルで、日本三景・宮島の絶景を対岸に仰ぐだけに盛り上がるのは確実だ。一方で今節は2つの勝負駆けにも注目してもらいたい。まず級別の勝率。19日現在のA1推定ボーダー6.23を目安にすれば6.17の服部幸男（55＝静岡）と6.10の寺田千恵（57＝岡山）