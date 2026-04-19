27代目名人の座をかけたプレミアムG1マスターズチャンピオンが、宮島を舞台にきょうから6日間開催される。今月1日現在で45歳以上の経験豊富な52人によって繰り広げられる白熱のバトルで、日本三景・宮島の絶景を対岸に仰ぐだけに盛り上がるのは確実だ。

一方で今節は2つの勝負駆けにも注目してもらいたい。まず級別の勝率。19日現在のA1推定ボーダー6.23を目安にすれば6.17の服部幸男（55＝静岡）と6.10の寺田千恵（57＝岡山）が該当する。6.25の浅見昌克（56＝埼玉）と“ボーダー上”の伊藤将吉（47＝静岡）も大崩れは許されない。

もう一つは、こちらも今月末が選考期間締め切りとなるSGオーシャンC（7月28日〜8月2日、びわこ）の出場権争い。G1・G2の優出ポイントと完走ポイントを合計した“オーシャンポイント”が対象なだけに、このマスターズCが最終審査となる。

17日の桐生70周年を終えた時点で、推定で52位につけているのは山崎郡で21点。これを物差しにすれば20点の斉藤仁（48＝東京）、18点の菊地孝平（47＝静岡）、17点の守田俊介（50＝滋賀）、14点の寺田祥（47＝山口）、13点で並ぶ太田和美（53＝大阪）と重成一人（47＝香川）、12点の浜野谷憲吾（52＝東京）に笠原亮（46＝静岡）が圏内進出を目指す面々となる。

真夏のSGキップ獲得のためには斉藤が優出して無事故完走なら最低でも24点となる。菊地は4着で24点。地元の大舞台がかかる守田は3着で24点。寺田祥は2着で24点。太田と重成は優勝で24点。浜野谷、笠原も優勝すれば23点で推定ボーダーは超える（優出ポイントは1着から順に10、9、6、5、4、3点。完走ポイントは1点）。

予選突破＆準優絶好枠を巡る4日目の攻防、6つのイスを争う5日目のセミファイナル、そして最終日の頂上決戦。これらに並行して展開される期末の争いがどう推移するのか。現場で見届けたい。（石丸 秀典）