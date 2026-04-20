「ホロライブ」所属のVTuber・星街すいせいさんが、20日までに自身のチャンネルを更新。同じ0期生で、現在休暇中のさくらみこさんと一緒にユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を堪能してきたことを報告した。【動画】オフのようにUSJを楽しむすいせいさんとみこさんがかわいい（13：18ごろ）4月から約1ヵ月間の配信休止期間に入っているみこさんがファンの前に姿を見せるのは久しぶりで、今回の配信では、USJから招待を受