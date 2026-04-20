ホロライブ・星街すいせい、休暇中のさくらみことUSJへ「ただのデートじゃねぇか！」「やっぱカップルすぎる」
「ホロライブ」所属のVTuber・星街すいせいさんが、20日までに自身のチャンネルを更新。同じ0期生で、現在休暇中のさくらみこさんと一緒にユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を堪能してきたことを報告した。
【動画】オフのようにUSJを楽しむすいせいさんとみこさんがかわいい（13：18ごろ）
4月から約1ヵ月間の配信休止期間に入っているみこさんがファンの前に姿を見せるのは久しぶりで、今回の配信では、USJから招待を受けてふたりで様々なアトラクションを体験してきたことを話した。
すいせいさんとみこさんが実際に「呪術廻戦・ザ・リアル 4-D 〜廻る時計台」や「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」を体験したVTRも公開となり、まるでプライベートのようにはしゃぐかわいい様子が見られた。
仲睦まじい「miComet（すいせいさんとみこさんのコンビ名）」を見たリスナーからは「てぇてぇの火力が高すぎる」「ただのデートじゃねぇか！」「やっぱカップルすぎる」「すいちゃんがグングン進んでいくのデートっぽくて好きすぎる」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Suisei Channel」
【動画】オフのようにUSJを楽しむすいせいさんとみこさんがかわいい（13：18ごろ）
4月から約1ヵ月間の配信休止期間に入っているみこさんがファンの前に姿を見せるのは久しぶりで、今回の配信では、USJから招待を受けてふたりで様々なアトラクションを体験してきたことを話した。
仲睦まじい「miComet（すいせいさんとみこさんのコンビ名）」を見たリスナーからは「てぇてぇの火力が高すぎる」「ただのデートじゃねぇか！」「やっぱカップルすぎる」「すいちゃんがグングン進んでいくのデートっぽくて好きすぎる」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Suisei Channel」