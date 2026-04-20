サッカーJ2トリニータは特別大会の第11節・アウェーで滋賀と対戦し、今シーズン最多の3得点で快勝しました。 前節はホームで悔しい逆転負けを喫したトリニータ。19日は、これまで失点が少なく守備の固い滋賀とアウェーで対戦しました。 試合が動いたのは前半14分。右サイドの木許が折り返したボールに吉田が左足であわせ、今シーズン初ゴールでトリニータが