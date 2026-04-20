20日午前、別府市で有料駐車場にあるプレハブの事務所が全焼しました。この火事によるけが人はいませんでした。 【写真を見る】無人のプレハブ事務所全焼けが人なし大分・別府市 20日午前11時前、別府市楠町の通称・流川通り沿いにある有料駐車場で「小屋が火事のようだ」と目撃者から消防に通報がありました。 消防車6台が出動し火はおよそ10分後に消し止められましたが、平屋建てプレハブの事務所1棟が全焼しました。 出