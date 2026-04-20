2025年に亡くなった村山富市元総理大臣のお別れの会が東京都内で執り行われ、高市総理大臣や、社民党の福島党首らが参列しました。2025年10月17日に101歳で亡くなった村山氏は、旧社会党の委員長だった1994年、自民党と新党さきがけとの連立政権で総理大臣に就任し、約1年半務めました。社民党・福島瑞穂党首：トンちゃんに頑張れと言われると、本当に社民党で、そして政治の場面で頑張ろうと力が湧いてきました。元自民党総裁・河