オリックスは20日、九里亜蓮投手が「とっとりふるさと大使」就任することになったと発表した。「とっとりふるさと大使」は、鳥取県外で活躍する鳥取県にゆかりのある人物が「とっとりふるさと大使」として委嘱され、鳥取県の魅力を広く発信する役割を担う。なお、5月4日のロッテ戦では鳥取県の魅力を牛牛牛（ギュギュギュ）っと詰め込んだ「牛牛牛（ギュギュギュ）っと鳥取デー」を開催する。