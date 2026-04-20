＜JMイーグルLA選手権最終日◇19日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞3連続バーディもあれば、3連続ボギーもある。そんな出入りの激しい一日となった。古江彩佳は1イーグル・4バーディ・6ボギーの「72」。それでもトータル1アンダー・51位に順位を上げて大会を終えた。〈連続写真〉古江彩佳が曲がらない理由は『クラブに振られること』にあり？2番でボギーが先にきたが、3番からは3連続バーディで一