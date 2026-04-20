メジャー前哨戦で得た好感触 「最高です」古江彩佳が自賛した一打は
＜JMイーグルLA選手権 最終日◇19日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞3連続バーディもあれば、3連続ボギーもある。そんな出入りの激しい一日となった。古江彩佳は1イーグル・4バーディ・6ボギーの「72」。それでもトータル1アンダー・51位に順位を上げて大会を終えた。
〈連続写真〉古江彩佳が曲がらない理由は『クラブに振られること』にあり？
2番でボギーが先にきたが、3番からは3連続バーディで一気にばん回。だが、中盤で流れが一転し、10番からは3連続ボギーを喫した。11番パー5ではピンの根元を狙っていきたいウェッジでの3打目がグリーン左のバンカーへ。「きのう調整して、（芝）目に対して（の対応）はよくなったと思うけれど、つっかかるところもあった。感覚を生かしきれなかった」と、今週の悩みである“ドジャース芝”の完全攻略とはならなかった。「ボギーを半分でも減らせていたらリズムも変わったと思う。ボギー数が痛かった」と悔やむ一方、好材料にも目を向ける。イーグルに加えて複数のバーディを奪えたのは、生命線のおかげ。「獲れているところは（チャンスが）近かったり、パッティングが入ってくれた。これはショットの成果だと思う」とうなずく。16番パー5では、6番ユーティリティで2オンに成功し、イーグルを奪取。前日はグリーン手前の池につかまり、最も易しいホールながらボギーを喫していた。「きのう池に入れた怖さもあったけれどうまく打てた。完ぺきでした。距離感も良くて最高です」。グリーンの傾斜を巧みに使い、2メートルにピタリとつけた一打を自賛した。来週はいよいよ、海外メジャー今季初戦「シェブロン選手権」（23日開幕、メモリアル・パークGC/テキサス州）が待つ。開催地が今年から変わり、コースチェックは全選手が横一線のスタートとなる。「コースはまだ分からないけれど、“あの辺”は芝の目もある印象。今週でうまく経験ができた。あしたは休みたいところだけど…練習ラウンドかな」。初めてのコースは練習で2ラウンドするのがお決まりのルーティン。試合を終えると、足早にヒューストンへ向かった。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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