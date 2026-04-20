大白熱した天王山において、特にヒートアップした場面だった。現地４月19日に開催されたプレミアリーグ第33節で、２位のマンチェスター・シティは首位のアーセナルとホームで対戦。２−１で接戦を制し、自分たちは１試合消化が少ないなかで勝点差を３に縮めた。文字通り、両軍が激しく衝突したのは、すでに２−１となって迎えた83分である。約20分前に勝ち越し点を挙げたアーリング・ハーランドと、そのシティの大エースを徹