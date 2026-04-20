ローソンは、全国のローソン店舗(一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)で、今年4月23日に13周年を迎える大人気ブラウザゲーム「艦隊これくしょん -艦これ-」とのコラボキャンペーンを4月21日より実施する。本キャンペーンでは、「艦これ」の艦娘(かんむす)たちの新作描き下ろしイラストが多数登場。対象のお菓子を購入すると「艦娘公式クリアファイル」が先着・数量限定でもらえる企画の実施や、エントリー期間