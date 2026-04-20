タレントの松本明子（60）が20日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。左足関節脱臼骨折による休業から復帰を果たした。松本は元気いっぱいに「すみませーん！来ちゃいました。戻ってまいりました」とあいさつ。「指先と声はバッチリでございます」と続けた。左足関節脱臼骨折を負った松本。「4月2日の昼間でございます。小雨が都内も降り始めたくらいの時に玄関出て1歩目でつるんと