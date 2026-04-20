NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年4月15日付で、開発中の超音速実験機「X-59」が、初めて着陸脚を収納した状態での試験飛行を完了したと発表しました。X-59は、これまで騒音問題で制限されてきた陸上での商業超音速飛行の実現を目指す、NASAの「Quesst（Quiet Supersonic Technology）」ミッションの中核を担う機体です。【▲ 着陸脚を収納した状態で初めて飛行するNASAの超音速実験機「X-59」（Credit: NASA）】着陸脚を収納し