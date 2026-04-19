【ブルアカらいぶ！すぷりんぐふぃーばー！SP】 4月19日19時～ 配信 Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」に関するイベント「ブルアカみゅーじっく 3D LIVE」の情報を公開した。 本イベントは5月23日に東京ガーデンシアターにて開催予定のイベントで、3Dキャラクターのライブが楽しめる。今回は開催に先駆けて