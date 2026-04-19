【ブルアカらいぶ！すぷりんぐふぃーばー！SP】 4月19日19時～ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」に関するイベント「ブルアカみゅーじっく 3D LIVE」の情報を公開した。

本イベントは5月23日に東京ガーデンシアターにて開催予定のイベントで、3Dキャラクターのライブが楽しめる。今回は開催に先駆けて練習着姿のキャラクターたちのイラストが公開。シロコやホシノのラフな衣装姿をチェックできる。

また、会場にて販売されるグッズ情報も告知された。Tシャツやタオル、ペンライトといった定番のアイテムに加え、カヨコとカズサがデザインされた加湿器、セリカとカズサデザインの猫耳パスケースといったユニークな商品も展開される。

グッズは事前販売も行なわれる予定で、いずれも購入数に上限が設けられる。加えて5月23日より受注販売も予定されている。

【ブルアカらいぶ！すぷりんぐふぃーばー！SP】

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