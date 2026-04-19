こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した不規則銀河「NGC 4485」。りょうけん座の方向、地球から約3000万光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した不規則銀河「NGC 4485」（Credit: NASA and ESA; Acknowledgment: T. Roberts (Durham University, UK), D. Calzetti (University of Massachusetts) and the LEGUS Team, R. Tully (University of Hawaii), and R. Chandar (University of Toledo)）】不規則銀河