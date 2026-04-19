俳優・吉田栄作（57）の妻で俳優の内山理名（44）が19日、自身のインスタグラムを更新。ベビーカーを押すショットを公開した。【写真】夫は吉田栄作！ベビーカー押す近影を公開した内山理名※4枚目内山は「新緑に包まれながら、深呼吸して、歩いて、喋ってリフレッシュした時間 春のよく晴れた穏やかな朝は、とっても気持ちいい」とつづった。続けて「そんな心地よい気候で緑に囲まれていると、意識しなくても深くゆっくりと呼