第139回中国輸出入商品交易会（広州交易会）が15日、広東省広州市で開幕した。データを見ると、9日の時点で事前登録をした海外のバイヤーは21万人を超えている。広州交易会は中国の貿易の状況を示すバロメーターだ。事前登録をした海外バイヤーが21万人にも及んだことは、中国の貿易のレジリエンスを示す確固たる証明だ。広州交易会を通じて、中国の貿易の長期にわたるレジリエンスのカギを読み解くことができる。整ったサプライチ