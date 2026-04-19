交通安全山口県対策協議会はチーム単位で150日間の無事故・無違反を目指すコンテストの参加者を募集しています。「無事故・無違反コンテスト150」は交通安全意識と交通マナーの向上などによる交通事故防止を目的に交通安全山口県対策協議会が行うものです。参加資格は県内に居住、または県内の事業所などに勤務している人で日常的に車両を運転しているチームとなっていて1チームあたり、2人、3人、5人の3