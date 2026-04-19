ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が１８日（日本時間１９日）、敵地コロラドでのロッキーズ戦で先発したエメット・シーハン投手（２６）を５回７７球、４安打、２失点で降板させた。シーハンは４回まで毎回走者を背負いながらも３回から５回まで無失点。５回はこの日初めて三者凡退で打ち取り、２回終了時で３―２となった試合を落ち着かせた。ロバーツ監督は１点リードの６回から２番手に右腕のクラインをマウンドに