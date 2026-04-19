ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が１８日（日本時間１９日）、敵地コロラドでのロッキーズ戦で先発したエメット・シーハン投手（２６）を５回７７球、４安打、２失点で降板させた。

シーハンは４回まで毎回走者を背負いながらも３回から５回まで無失点。５回はこの日初めて三者凡退で打ち取り、２回終了時で３―２となった試合を落ち着かせた。ロバーツ監督は１点リードの６回から２番手に右腕のクラインをマウンドに送ったが、先頭の４番・グッドマンに二塁打を許し、続くトーバーには投手強襲の内野安打で無死一、三塁。そしてジョンストンには内角に食い込むスライダーを捉えられ、右中間を深々と破る２点適時二塁打となって結果的に３連打で逆転を許した。

こう着状態から試合を動かす格好となったが、悪い方向へと暗転。交代を決断したロバーツ監督もダッグアウトで思わず目線を落とす場面もあった。シーハンの球数は８０球に達しておらず、右腕から右腕への交代だっただけにＳＮＳ上には「何で替えたの？」「６回もいけそうだったのになんで交代したの？」「代わっていきなりかーい」「やっぱりシーハンでよかったんじゃないですかね…」などファンの疑問が渦巻いた。