春の最強ジャンパー決定戦J・G1「第28回中山グランドジャンプ」が18日、中山競馬場で行われた。25年のJRA最優秀障害馬で1番人気のエコロデュエルが2着に2秒差をつけて連覇を達成。オジュウチョウサンに続く史上3頭目のJ・G1・3勝目を飾った。勝ち時計は4分49秒0で、自身が昨年記録したコースレコードを1秒5更新した。エコロデュエルを連覇に導いた草野に、昨年のような涙はない。自分たちの走りを見せれば、絶対に負けない自信