「広島−ＤｅＮＡ」（１８日、マツダスタジアム）広島の先発・ターノックが七回途中５安打５失点で降板した。七回は計６失点となった。無援護で来日初勝利はまたしてもお預けとなってしまった。先制を許した二回は先頭・三森が放った遊撃定位置付近へのゴロに対して遊撃手・小園がフリーズ。一歩も動くことができずに左前打になると、ピンチが拡大して、林の犠飛で１点を失った。その後は追加点を与えていなかったが、七回