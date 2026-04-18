現在のセクシー業界は本当にクリーンになった。契約書の内容が驚くくらいキッチリしており、撮影内容も事前に聞かされている。ひと昔前にはあった「グラビア撮影と聞いて行ったら、オトナのビデオの現場だった」といった女性を騙すようなことは一切なく、現在は事前に香盤（1日のタイムスケジュール）や台本をもらえるくらいにクリーン化した。ただ、やはりこの仕事は形のない商売。全て台本通りに“なぞる”わけがなく、身