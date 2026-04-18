SKY-HI-HIが、4月15日に発売したアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』に収録されている楽曲「大丈夫 feat. Novel Core」のライブ映像を公開した。本映像は、昨年12月に開催されたバースデーライブ＜SKY-HI Birthday Bash 2025 -The Best Revenge-＞で初披露された際のパフォーマンスを収めたもの。言葉と感情が折り重なる中でSKY-HIとNovel Coreの熱量が高まっていく、緊張感と高揚感が交錯する心を揺さぶる