「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が18日、Xを更新。東京・靖国神社参拝をめぐる高市早苗首相の“変化”に言及した。ひろゆき氏は22年2月に毎日新聞が、当時自民党政調会長だった高市氏が講演で、自身が首相になっても靖国神社への参拝を続ける考えを示したことを伝える記事の画像を添付。そしてこの日に読売新聞オンラインが「高市首相、靖国神社参拝を見送りへ」などの見出しで報じた記事が添