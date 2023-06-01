「勉強に集中したい」「記憶力をアップさせたい」という時、積極的に摂りたいのが「さば」。DHAとEPAが豊富に含まれており、脳を活性化してくれる効果があります！加熱に弱い栄養素ですが、さば缶なら真空状態で調理され、過度に加熱されないので、栄養を逃さず手軽に取り入れられます。そんなさば缶を使った、お店級のおしゃれ味を楽しめる一品がこちら！「さば缶とじゃがいものデリサラダ」のレシピ材料（作りやすい分量）さば缶