最近、頭が回らない…そんな時は『さば缶とじゃがいものデリサラダ』で脳に栄養を！
「勉強に集中したい」「記憶力をアップさせたい」という時、積極的に摂りたいのが「さば」。DHAとEPAが豊富に含まれており、脳を活性化してくれる効果があります！
加熱に弱い栄養素ですが、さば缶なら真空状態で調理され、過度に加熱されないので、栄養を逃さず手軽に取り入れられます。
そんなさば缶を使った、お店級のおしゃれ味を楽しめる一品がこちら！
「さば缶とじゃがいものデリサラダ」のレシピ
材料（作りやすい分量）
さば缶詰（水煮・150g入り）……1缶
じゃがいも……2個（約250g）
パセリのみじん切り……1本分（約10g）
オリーブオイル……大さじ3
〈A〉
粉チーズ……大さじ1/2
レモン汁……大さじ1/2
塩……小さじ1/2
好みでレモンのくし形切り……1切れ
作り方
(1)じゃがいもはよく洗い、皮つきのまま1個ずつラップで包む。電子レンジで2分ほど加熱し、上下を返して柔らかくなるまでさらに2分ほど加熱する。堅い場合は、様子をみながら10秒ずつ追加で加熱する。粗熱が取れたら皮をむく。さばは缶汁をきる。
(2)小さめのボールにパセリ、オリーブオイルを入れて混ぜ、Aを加えてさらに混ぜる。
(3)別のボールに(1)のじゃがいもとさばを入れてくずしながら混ぜ、(2)を加えてあえる。器に盛り、好みでレモンを添える。
ほくほくのじゃがいもと、さわやかなレモン、香り高いパセリが絶妙なデリ風サラダ。朝食や夜食にプラスして、賢くおいしく、春の脳をアップデートしていきましょう！
教えてくれたのは…
大島 菊枝オオシマ キクエ
料理家
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東京農業大学卒業。管理栄養士専攻。子どもの頃より栄養学に興味を持ち、研究職（大豆イソフラボン研究）に就く。食とは空間全体で味わうものという思いから、インテリア会社が経営する飲食業に従事したのち、独立。