最近、頭が回らない…そんな時は『さば缶とじゃがいものデリサラダ』で脳に栄養を！

「勉強に集中したい」「記憶力をアップさせたい」という時、積極的に摂りたいのが「さば」。DHAとEPAが豊富に含まれており、脳を活性化してくれる効果があります！

加熱に弱い栄養素ですが、さば缶なら真空状態で調理され、過度に加熱されないので、栄養を逃さず手軽に取り入れられます。

そんなさば缶を使った、お店級のおしゃれ味を楽しめる一品がこちら！

「さば缶とじゃがいものデリサラダ」のレシピ

材料（作りやすい分量）

さば缶詰（水煮・150g入り）……1缶

じゃがいも……2個（約250g）

パセリのみじん切り……1本分（約10g）

オリーブオイル……大さじ3

〈A〉

粉チーズ……大さじ1/2

レモン汁……大さじ1/2

塩……小さじ1/2

好みでレモンのくし形切り……1切れ

作り方

(1)じゃがいもはよく洗い、皮つきのまま1個ずつラップで包む。電子レンジで2分ほど加熱し、上下を返して柔らかくなるまでさらに2分ほど加熱する。堅い場合は、様子をみながら10秒ずつ追加で加熱する。粗熱が取れたら皮をむく。さばは缶汁をきる。

(2)小さめのボールにパセリ、オリーブオイルを入れて混ぜ、Aを加えてさらに混ぜる。

(3)別のボールに(1)のじゃがいもとさばを入れてくずしながら混ぜ、(2)を加えてあえる。器に盛り、好みでレモンを添える。

ほくほくのじゃがいもと、さわやかなレモン、香り高いパセリが絶妙なデリ風サラダ。朝食や夜食にプラスして、賢くおいしく、春の脳をアップデートしていきましょう！

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）