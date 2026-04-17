記事ポイント まるっと本舗が神奈川県限定で膨張したリチウムイオンバッテリーの回収を5月も実施します。リチウムイオンバッテリー定額回収キャンペーンは1点7,700円（税込）で出張回収と安全搬出に対応します。LINE写真見積もりで膨張品や発熱歴のある電池も回収相談ができます。 まるっと本舗が、神奈川県内で膨張したリチウムイオンバッテリーの安全回収を5月も継続します。リチウムイオンバッテリー定額