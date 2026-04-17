危険電池を頼れる定額回収！ まるっと本舗「リチウムイオンバッテリー定額回収キャンペーン」

記事ポイント まるっと本舗が神奈川県限定で膨張したリチウムイオンバッテリーの回収を5月も実施します。リチウムイオンバッテリー定額回収キャンペーンは1点7,700円（税込）で出張回収と安全搬出に対応します。LINE写真見積もりで膨張品や発熱歴のある電池も回収相談ができます。 まるっと本舗が神奈川県限定で膨張したリチウムイオンバッテリーの回収を5月も実施します。リチウムイオンバッテリー定額回収キャンペーンは1点7,700円（税込）で出張回収と安全搬出に対応します。LINE写真見積もりで膨張品や発熱歴のある電池も回収相談ができます。

まるっと本舗が、神奈川県内で膨張したリチウムイオンバッテリーの安全回収を5月も継続します。

リチウムイオンバッテリー定額回収キャンペーンは、自治体で回収しにくい電池も対象にしながら、写真見積もりから出張回収まで利用しやすい体制を整えています。

まるっと本舗「リチウムイオンバッテリー定額回収キャンペーン」

キャンペーン名：リチウムイオンバッテリー定額回収キャンペーン実施期間：2026年5月1日から5月31日まで回収料金：1点7,700円（税込）2点目以降：1点3,300円（税込）対応内容：神奈川県内の出張回収、安全搬出、管理費込み対象品目：スマートフォン内蔵電池、モバイルバッテリー、ノートPCバッテリー、電動工具用バッテリー、電動アシスト自転車用バッテリー ほか利用方法：見積もり時に「リチウム電池キャンペーン利用」と伝達見積もり方法：LINE写真見積もり、電話

リチウムイオンバッテリー定額回収キャンペーンは、膨張や変形、発熱、液漏れがある電池も相談できます。

まるっと本舗は、耐火管理や絶縁処理、専門ルートでの適正搬出と適正処理を含めて対応します。

対応エリア

横浜市：全18区対応川崎市：全7区対応相模原市：全3区対応湘南エリア：藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、鎌倉市、逗子市県央エリア：厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市横須賀市：要相談遠方や山間部の一部：箱根町、湯河原町、真鶴町などは要相談最短対応：当日回収も相談可能

神奈川県内の対応エリアは、横浜市や川崎市をはじめ、湘南エリアや県央エリアまで幅広くカバーします。

回収可否は住所と電池の状態を伝えることで確認でき、遠方や山間部の一部は安全確保の観点から個別相談となります。

回収対象

モバイルバッテリースマートフォン、タブレットの内蔵電池ノートPC、業務用PCバッテリー電動アシスト自転車用バッテリー電動工具用バッテリードローン、撮影機材用電池無線機、測定機器、業務端末の充電池ポータブル電源、小型蓄電池

回収対象は、家庭で使うモバイル機器の電池から、事業所や倉庫で使う工具用バッテリーまで幅広くそろいます。

長期間保管して状態が分からない電池や、自治体で回収できないと案内された電池も相談しやすい点が魅力です。

利用しやすさ

電話番号：0120-600-065受付：年中無休、24時間対応サービス詳細：https://collect.conne.jp/special-swollen-battery-kanagawa/LINE見積もり：https://lin.ee/f16cZs2公式サイト：https://collect.conne.jp/

LINE見積もりは、写真を送るだけでバッテリーの種類や状態、数量に応じた案内を受けられます。

電話でも24時間相談できるため、膨張や発熱が気になる電池を早めに処分したいときに使いやすいサービスです。

まるっと本舗は、ゴールデンウィーク後の片付けや倉庫整理で見つかりやすい危険な電池の処分先として役立ちます。

リチウムイオンバッテリー定額回収キャンペーンは、価格が明確で出張回収まで含まれているため、処分方法に迷う人の判断材料になります。

神奈川県内で自治体回収が難しい電池を安全に手放したい人は、写真見積もりから相談してみてください。

神奈川県限定で実施される膨張バッテリー回収サービスの紹介でした。

よくある質問

Q. 膨張しているモバイルバッテリーでも回収してもらえますか？

A. リチウムイオンバッテリー定額回収キャンペーンは、膨張、変形、発熱、液漏れがある電池も対応対象です。

LINEで写真を送るか電話で相談すると、状態を確認したうえで回収可否を案内します。

Q. 神奈川県のどこでも回収に来てもらえますか？

A. サービスは横浜市、川崎市、相模原市、湘南エリア、県央エリアなど神奈川県内の広い範囲に対応します。

一方で、箱根町や湯河原町など遠方や山間部の一部は個別相談になるため、まず住所を伝える流れです。

Q. 料金には何が含まれていますか？

A. 1点7,700円（税込）の料金には、神奈川県内の出張回収、安全搬出、管理費が含まれています。

2点目以降は1点3,300円（税込）で、専門ルートによる適正搬出と適正処理にも対応します。

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