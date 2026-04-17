2016年の熊本地震で大きな被害を受けた熊本県西原村。地震後に全国から多くのボランティアが駆けつけました。そこで生まれた新たな「つながり」。当時の仲間が10年ぶりに顔を合わせました。■中村圭さん「熊本地震10年目の再会に乾杯～！」 4月11日。10年の時を越え、西原村に再び集まった人たち。熊本地震の際に村の復興を支えた人たちの「同窓会」です。企画したのは、屋外イベントの運営を手掛ける西原村出身の中村