◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１１節東京Ｖ―千葉（１８日・味スタ）Ｊ１千葉は、１８日にアウェーで東京Ｖと対戦する。間に水戸戦をはさみ、東京Ｖとは２週間ぶりの再戦。２週間前の試合は千葉が東京Ｖを前半から圧倒。後半早々に押し込まれた時間帯はあったが、再び千葉が主導権を握って勝利をあげた。小林慶行監督は「東京Ｖさんの前節（浦和戦）や監督、選手のコメントを見ると明らか」とリベンジを誓う相手が開始か