おなじみのキャベツを使った、新たなレシピをご提案。キャベツといえば、野菜炒めやせん切りの添えものなどが定番ですが、今回は一風変わった「肉巻きおかず」を紹介します。キャベツ1/3個をたっぷり使用して、豚肉で巻いてこんがり焼き、甘辛いごまだれで仕上げた満足感のある一品。シャキッとした食感とコクのある味わいで、ご飯にもよく合いますよ〜。肉巻きキャベツのごま照り焼き材料（2人分）キャベツ……1/3個（約330g）豚