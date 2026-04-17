キャベツ1/3個ペロリ！旬のポテンシャルを引き出す『キャベツの肉巻きごま照り焼き』

おなじみのキャベツを使った、新たなレシピをご提案。

キャベツといえば、野菜炒めやせん切りの添えものなどが定番ですが、今回は一風変わった「肉巻きおかず」を紹介します。キャベツ1/3個をたっぷり使用して、豚肉で巻いてこんがり焼き、甘辛いごまだれで仕上げた満足感のある一品。

シャキッとした食感とコクのある味わいで、ご飯にもよく合いますよ〜。

肉巻きキャベツのごま照り焼き

材料（2人分）

キャベツ……1/3個（約330g）

豚ロース薄切り肉（しゃぶしゃぶ用）……12枚（約200g）

青じその葉……5枚

白いりごま……大さじ2

塩……少々

粗びき黒こしょう……少々

〈A〉

しょうゆ……大さじ1

酒……大さじ1

みりん……大さじ1

砂糖……小さじ1

サラダ油……大さじ1

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

青じそは軸を除いてせん切りにする。キャベツはせん切りにしてから、耐熱のボールに入れ、ふんわりとラップをかけて電子レンジで4分加熱する。やけどに注意してラップをはずし、粗熱が取れたら水けを絞る。ボールの水けをきってキャベツを戻し入れ、塩、粗びき黒こしょう、青じそを加えて混ぜる。Aは混ぜる。

（2）キャベツを豚肉で巻く

30cm四方のラップをまな板の上に広げ、豚肉6枚を1枚ずつ縦長に、少し重ねるようにして置く。(1) のキャベツの1/2量を、肉の手前に横長の棒状に整えてのせる。ラップごと肉の手前を持ち上げ、キャベツをギュッと巻き、直径3〜4cmの棒状に形を整える。ラップをはずし、白いりごま大さじ1を全体にまぶす。同様にしてもう1本作る。

（3）肉巻きを焼く

フライパンにサラダ油を中火で熱し、(2) を巻き終わりを下にして並べ入れる。面を変えてころがしながら、全体を3分ほど焼き、ふたをして弱火にして2分蒸し焼きにする。Aを回し入れ、スプーンで肉巻きに回しかけながら、1分ほど煮からめる。食べやすく切って器に盛り、フライパンに残ったたれをかける。

青じその風味、ごまの香ばしさもいいアクセントに。マンネリ打破のキャベツが主役の「ニューおかず」。ぜひ食卓に取り入れてみてくださいね。

（『オレンジページ』2026年4月17日号より）