今回ご紹介するのはダイソーの園芸商品。大きくて重いというイメージの土ですが、なんと圧縮されたタイプが110円（税込）で売られているんです！持ち帰るのも、自宅で保管するのもラクラク。しかも後処理は可燃ごみに出すだけというお手軽な商品です。さっそくチェックしていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：水で増える園芸土 Coco Brick価格：￥110（税込）内容量（約）：100g×2個入（水で膨らむと7号鉢約1