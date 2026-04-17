もう100均のしか買えないよ…「買い物が圧倒的に楽になった！」「後処理まで簡単だなんて！」

今回ご紹介するのはダイソーの園芸商品。大きくて重いというイメージの土ですが、なんと圧縮されたタイプが110円（税込）で売られているんです！持ち帰るのも、自宅で保管するのもラクラク。しかも後処理は可燃ごみに出すだけというお手軽な商品です。さっそくチェックしていきましょう！

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商品情報

商品名：水で増える園芸土 Coco Brick

価格：￥110（税込）

内容量（約）：100g×2個入（水で膨らむと7号鉢約1杯分）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480817927

買い物がラクすぎる！ダイソーで見つけた圧縮土

園芸をしていると大変なのが土。重量があり持って帰るのが地味にストレスでした。

そこで出会ったのがダイソーの『水で増える園芸土 Coco Brick』。通常の1.2Lの土と比較しても体積は半分以下で、非常に軽く持ち運びやすく、保管場所を取りません。

内容量は100g×2個入。水で膨らむと7号鉢約1杯分の量になります。

可燃ごみに出せるから手軽！ダイソーの『水で増える園芸土 Coco Brick』

ココヤシ殻100％で通気性・保水性が高いのがポイント。野菜や観葉植物の用土に最適です。

水で戻すときは大きなバケツを用意するのがおすすめ。適量水はココブリック2個につき、1,000〜1,200mlです。

実際に使ってみるとこんな感じ。通気性、保水性だけでなく、水はけもいいので根腐れを防ぎたい植物におすすめですよ。また、pH調整が不要なので、園芸初心者さんにもピッタリです。

各自治体のルールに従う必要がありますが、なによりもうれしいのが、可燃ごみとして捨てられるという点。土の処理に困るからとできなかったベランダ菜園も、これなら気軽に始められますね！

今回はダイソーで購入した『水で増える園芸土 Coco Brick』をご紹介しました。軽量で処分もしやすく、初心者でも扱いやすいのが特徴の圧縮土。

お値段も110円（税込）とお安いのでぜひチェックしてみてくださいね♪

購入時の注意点としてはパッケージから土の粉が漏れ出していることもあるため、エコバッグなどにほかの商品と一緒には入れず、ビニール袋などに入れておくと安心ですよ。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。