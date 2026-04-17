もう100均のしか買えないよ…「買い物が圧倒的に楽になった！」「後処理まで簡単だなんて！」
商品情報
商品名：水で増える園芸土 Coco Brick
価格：￥110（税込）
内容量（約）：100g×2個入（水で膨らむと7号鉢約1杯分）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480817927
買い物がラクすぎる！ダイソーで見つけた圧縮土
園芸をしていると大変なのが土。重量があり持って帰るのが地味にストレスでした。
そこで出会ったのがダイソーの『水で増える園芸土 Coco Brick』。通常の1.2Lの土と比較しても体積は半分以下で、非常に軽く持ち運びやすく、保管場所を取りません。
内容量は100g×2個入。水で膨らむと7号鉢約1杯分の量になります。
可燃ごみに出せるから手軽！ダイソーの『水で増える園芸土 Coco Brick』
ココヤシ殻100％で通気性・保水性が高いのがポイント。野菜や観葉植物の用土に最適です。
水で戻すときは大きなバケツを用意するのがおすすめ。適量水はココブリック2個につき、1,000〜1,200mlです。
実際に使ってみるとこんな感じ。通気性、保水性だけでなく、水はけもいいので根腐れを防ぎたい植物におすすめですよ。また、pH調整が不要なので、園芸初心者さんにもピッタリです。
各自治体のルールに従う必要がありますが、なによりもうれしいのが、可燃ごみとして捨てられるという点。土の処理に困るからとできなかったベランダ菜園も、これなら気軽に始められますね！
今回はダイソーで購入した『水で増える園芸土 Coco Brick』をご紹介しました。軽量で処分もしやすく、初心者でも扱いやすいのが特徴の圧縮土。
お値段も110円（税込）とお安いのでぜひチェックしてみてくださいね♪
購入時の注意点としてはパッケージから土の粉が漏れ出していることもあるため、エコバッグなどにほかの商品と一緒には入れず、ビニール袋などに入れておくと安心ですよ。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。